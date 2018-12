Fabian König macht Namen alle Ehre

Altlußheim.Bereits zum dritten Mal hat die Schach AG der Albert-Schweitzer-Schule in Kooperation mit dem Schach- und Skatclub das Wilfried-Heger-Pokalturnier veranstaltet. Der langjährige Lehrer und Leiter der Schach AG, Wilfried Heger, hatte dieses Turnier 1977 aus der Taufe gehoben. Sein stetiges Engagement führte in der Folgezeit zu etlichen Erfolgen im Schulschachbereich, und viele ehemalige Schüler fanden so den Weg in die Jugendabteilung des örtlichen Schachclubs.

Seit einigen Jahren hat mit Georg Prassas ein ehemaliger Heger-Schachschüler die Leitung der Schach AG übernommen und dieses Turnier am Ende des Jahres wieder ins Leben gerufen. In der Turnierorganisation wurde er freundlicherweise vom Vorsitzenden des Schach- und Skatclubs, Rainer Molfenter, und von den Lehrern Gunhild Hart und Klaus Muth unterstützt.

Alle fünf Partien gewonnen

Wie im Vorjahr gingen 16 Teilnehmer an den Start und versuchten mit viel Taktik, Strategie und Kombinationen, den gegnerischen König in die Enge zu treiben und mattzusetzen. Die ausgesetzten Urkunden und Pokale sorgten bei den Kindern für Motivation, und Runde für Runde loste das Computerprogramm nach „Schweitzer-System“ die Spielpaarungen aus. An der Spitze blieb bis zum Schluss Fabian König, der alle fünf Partien gewann und neuer Pokalsieger wurde. Auf Platz zweit folgte Julia Beck mit vier Punkten.

Auch in diesem Jahr begrüßten die Organisatoren zur Siegerehrung den Sohn von Wilfried Heger mit Familie. Dieser überreichte die Pokale für die drei Erstplatzierten und die Urkunden für alle nachfolgenden Teilnehmer und mit einem gemeinsamen Gruppenfoto und ein paar leckeren Süßigkeiten wurde das Turnier beendet. gp

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018