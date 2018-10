Fachleute fragen

Altlußheim.Im Laufe der Woche soll es, nach einer gefühlten Unendlichkeit, mal wieder regnen. In Wirklichkeit ist es erst knapp ein halbes Jahr her, seit es das letzte mal so richtig ordentlich herniederprasselte, aber die Auswirkungen auf den Rhein sind drastisch, an vielen Stellen tauchen Sandbänke auf und manches Treibgut, das seit Jahren dem Blick verborgen war. Und nicht immer handelt es sich dabei um harmlose Gegenstände. Manch eine Hinterlassenschaft des Zweiten Weltkriegs, die unversehens aus den Fluten auftaucht, beschäftigt derzeit den Kampfmittelräumdienst.

Diese Erfahrung machte auch unserer Fotograf Wolfgang Schwindtner, der mit seinen Enkeln am Rhein spazierenging, als diese ihn auf einen seltsamen Fund aufmerksam machten. Geistesgegenwärtig und sensibilisiert durch die Nachrichten der vergangenen Tage über Funde am Rheinufer, forderte er die Kinder auf, den Gegenstand liegen zu lassen, machte ein Bild und verständigte die Polizei, beziehungsweise den Kampfmittelräumdienst. Die rückten umgehend an.

Kurzer Rede langer Sinn. Die Experten konnten schnell Entwarnung geben, nach ihrem Dafürhalten handelt es sich um einen alten Lkw-Stoßdämpfer. Dennoch, bescheinigten sie unserem Fotografen, er habe vollkommen richtig gehandelt.

Verdächtige Funde am Rheinufer, die sich nicht auf Anhieb identifizieren lassen, auf keinen Fall in die Hand nehmen und sofort die zuständigen Stellen verständigen – Polizei oder Kampfmittelräumdienst – lautete ihr Tipp, bevor sie sich in Richtung Karlsruhe aufmachten. Ddort wurde am Rheinufer ein verdächtiger Gegenstand gefunden. aw

