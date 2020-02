Familie entkommt Autobrand

Altlußheim.Schock am Dienstagabend für einen 45-jährigen Mercedesfahrer: Während der Fahrt von Hockenheim nach Altlußheim fing sein Wagen, in dem er mit seinen drei und sechs Jahre alten Kindern unterwegs war, gegen 19.45 Uhr Feuer. Der Mann stoppte das Auto kurz nach dem Ortseingang von Altlußheim auf der Hauptstraße am Straßenrand und rettete sich mit seinen Kindern, bevor der Kombi komplett in Flammen

...