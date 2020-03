Fastenzeit ganz ohne Pessimismus

Altlußheim.In der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern ist bekanntlich die Fastenzeit. Ob man nun auf Alkohol verzichtet, die Süßigkeiten weglässt oder ein ganz anderes Fasten anstrebt, ist jedem selbst überlassen. „Ehrlich gesagt, die Süßigkeiten wegzulassen, bereitet mir schon Probleme“, sagte Pfarrer Matthias Zaiss beim Gottesdienst am Sonntagmorgen und lächelte verschmitzt.

Die evangelische Kirche in Altlußheim hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Es geht in dieser Fastenzeit um Zuversicht. „Sieben Wochen ohne Pessimismus“ lautet das Credo. Es ist also ein Fasten von schlechten Gedanken und Nachrichten. Ist Optimismus gerade angesagt? Ganz deutlich bejaht dies die Kirche, denn mit Gottes Zuversicht findet jeder aus dem Dunkel.

Den Gottesdienst gestalteten Ute Schestag, Barbara Gund, Doris Wittke, Ute Hornung und Charlotte Jung-Cron mit. Aus Kartonwürfeln wurde im Laufe des Gottesdienstes eine Mauer gebaut. Unten standen Begriffe wie Einsamkeit, Trauer und Angst. Darüber Schlagworte wie Populismus, Rechtsradikalismus und Mobbing. Dazu lasen die Frauen Gedanken zu den Themen Einsamkeit, Tod oder rücksichtsloses Verhalten der Mitmenschen vor. Nicht unerwähnt blieben die Anschläge von Hanau oder Volkmarshausen, über die man nur fassungslos den Kopf schütteln könne. Pfarrer Matthias Zaiss gedachte der Opfer aller Anschläge zu Beginn des Gottesdienstes und zündete eine Kerze an.

Oben auf der Mauer fanden die Würfel mit „Fürchte dich nicht“, „Mit Gott Mauern überwinden“ und „Nichts ist unmöglich“ Platz. An der Spitze stand das Plakat der evangelischen Kirche zum Leitthema „Zuversicht“. In der Bibel beschreibt die Geschichte von Abraham und Sarah und ihrer späten Elternschaft von solch einer Zuversicht. Darauf stellte Pfarrer Zaiss seine Predigt ab und zog den Bogen von Karfreitag bis Ostern, wo Gott seinen gekreuzigten Sohn auferweckt hat. Mit Ostern nähert sich die christliche Zuversicht und wagt den ungeheuren Satz: „Alles wird gut!“

Zu den Textbeiträgen wurden passende, hoffnungstragende Lieder gesungen, die an der Orgel von Klaus Wörner begleitet wurden. Der Mannheimer Kabarettist Wolfgang Schwöbel sagte einst: „1000 Menschen sitzen alleine in ihren Wohnungen und denken, ich alleine kann doch nichts bewirken“.

Mit diesen positiven Gedanken wurde die Gemeinde in den Sonntag entlassen und nun ist es an jedem einzelnen, diesen Fastengedanken umzusetzen. Ute Schestag sprach noch eine Einladung zum Weltgebetstag am kommenden Freitag, 6. März, aus, der um 18 Uhr im Emil-Frommel-Haus stattfindet. mb

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.03.2020