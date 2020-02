Feen und Recken auf Schussfahrt mit dem Rollbrett

Altlußheim.In der Rheinfrankenhalle fand der Kinderfasching der Gemeinde statt, ausgerichtet von der Turnabteilung des TV. Schon am Vortag trafen sich Übungsleiter und Helfer, um die Spielstationen und Tische für den Kinderfasching aufzubauen. Alles Übrige wurde am Sonntagvormittag vorbereitet.

Um die Mittagszeit ging es dann los. Die Kinder durften sich in der Halle an den verschiedenen Stationen und Gerätelandschaften austoben. Die Eltern konnten entweder die Kinder bei den Stationen begleiten oder gemütlich im vorderen Teil der Halle beisammensitzen. Im hinteren Teil waren insgesamt acht Stationen aufgebaut.

Kletterstationen mit Hindernissen

Hierzu gehörten zwei große Kletterstationen, bei denen die Kinder verschiedene Hindernisse überwinden mussten, um auf die andere Seite zu gelangen. Ebenso gab es eine Rampe, von der man mit einem Rollbrett hinuntersausen konnte. Für die Kleinen war mit Bänken ein Bereich abgegrenzt, in dem sie auf kleinen Bobbycars durch Tunnel aus Matten hindurch fahren konnten. Neu war ein „Hamsterrad“, bei dem die Kinder immer eine Sprosse weiter gehen mussten, um sich in dem Rad nach vorne bewegen zu können. Eine weitere Station waren die Ringe. Dort konnten die jungen Narren ihr Geschick beweisen, indem sie sich einen Softball zwischen die Beine klemmen und diesen während dem Schwingen an den Ringen über einem umgedrehten Kästchen fallenlassen mussten. Eine Herausforderung für die Kinder.

Ein zweites Ringepaar war durch eine Stange verbunden, so dass man hier schaukeln, schwingen und sich ausprobieren konnte, was allen Kindern großen Spaß bereitet hat. Auch die Hüpfburg war, wie jedes Jahr, bei allen sehr beliebt. Zusätzlich konnten sich die Jungen und Mädchen in einem kleinen Bällebad ihre Zeit vertreiben und hatten dabei jede Menge Spaß.

Pommes zur Stärkung

Zwischendurch wurden auf der Bühne freiwillige Spiele, wie zum Beispiel die „Reise nach Jerusalem“, angeboten. Um kurz zu verschnaufen, wurden heiße Würstchen mit Pommes oder Brötchen, selbst gebackene Kuchen, Brezeln, Süßigkeitenspieße, Kaffee und andere Getränke verkauft.

Alles in allem war der „Sportliche Kinderfasching“ wieder ein voller Erfolg und die Halle war gut gefüllt, bilanzierte die Turnabteilung, die sich bei allen Helfern und Kuchenspendern für das Engagement bedankte und sich schon jetzt aufs nächste Jahr freut. bkl/mrö

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020