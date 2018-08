Feier in Dirndl und Lederhose

Altlußheim.Es geht in die fünfte Runde! Was 2014 als Versuch begann, hat sich inzwischen etabliert. Eine große Wiesn-Party verspricht das Oktoberfest erneut zu werden, wenn sich am Freitag, 21., und Samstag, 22. September, die Pforten zur Rheinfranken-Halle öffnen.

Diesmal können sich die Besucher auf etwas gefasst machen. Denn Eventveranstalter Sascha Veth setzt an den beiden Festtagen auf Bewährtes und Neues – und hofft, damit die feierwütigen Besucher bestens unterhalten zu können. „Sie sind inzwischen eine feste Größe beim Oktoberfest“, freut sich Sascha Veth zum Auftakt am Freitagabend die Partygaranten von „Radspitz“ zu präsentieren. Mit den besten Feier-Songs im Gepäck wollen es die Musiker zusammen mit dem Publikum so richtig krachen lassen. Um auf die fette Sause einzustimmen, legt DJ Lollo bereits zum Einlass bekannte Feier-Beats für das Warm-Up auf, die auch bei der Aftershow zu hören sein werden. Los geht es am Freitag, 21. September, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr).

Midnight Ladies heizen ein

Frauenpower satt heißt es am nächsten Tag, wenn in der Rheinfranken-Halle am Samstag, 22. September, ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) die Wiesn-Sause weitergeht. „An dem Abend überrasche ich die Gäste mit einem Musik-Act, den wir hier in Altlußheim noch nicht hatten“, sagt Sascha Veth vielversprechend und verweist auf sechs fesche Madln: die Midnight Ladies. Das musikalische Sextett aus Bayern ist für seine spritzige Gaudi-Performance bekannt.

In mitreißenden Showeinlagen geben die attraktiven Damen neueste Chartbreaker gleichermaßen zum Besten wie altbekannte Gassenhauer. Zu Klängen wie „I sing a Liad“ oder „Hiatamadl“ können die Besucher in Dirndln und Lederhosen ausgelassen schunkeln und mitsingen. Denn wie es sich für ein Oktoberfest gehört ist Trachten-Outfit erwünscht. Die Midnight Ladies haben ihre Dirndl ebenfalls im Gepäck. Abgerundet wird der Abend von DJ Lollo, mit dessen Klängen bis spät in die Nacht gefeiert werden kann.

An beiden Tagen werden die Oktoberfest-Besucher traditionell verköstigt: Süffige Maß, knusprige Haxen und Hendl sowie alles, was das Wiesn-Herz begehrt, gibt es im Angebot, so dass der Volksfest-Party nichts im Weg steht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.08.2018