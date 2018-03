Felix Kraemer gibt bei den Instrumentalisten den Ton an

Anzeige

Altlußheim.Mit Begrüßung der zahlreich erschienenen Mitglieder im Hotel „Blautannen“ eröffnete Vorsitzender Frank Klausner die Hauptversammlung des Musikvereins. Im Jahresbericht blickte Klausner auf ein turbulentes, ereignisreiches Jahr zurück. Nach dem unerwarteten Rücktritt des Vorsitzenden Andreas Schwager im Februar, starteten die Festlichkeiten mit dem Kirchenkonzert in der evangelischen Kirche mit großem Erfolg, so Klausner. Das Orchester habe insgesamt 70 Einsätze zu bewältigen gehabt. Abgerundet wurde das straffe Programm durch den musikalischen Frühschoppen, die Teilnahme am Straßenfest und am Weihnachtsmarkt.

Im Sommer fand ein Ausbilderwechsel bei der musikalischen Früherziehung statt. Hier könne der Verein mittlerweile aufgrund regen Zuspruches eine weitere Gruppe anbieten. Auch Orchester und Jugend seien sehr gut aufgestellt. Auf 85 Aktive, davon 55 unter 18 Jahren, könne man sehr stolz sein.

Der Vorstand Vorsitzender Felix Kraemer; zweiter Vorsitzender Klaus Oettinger, Kassier Ingrid Werdan, Schriftführer Heike Oettinger, Dirigent Klaus Gehrlein. Die Verwaltung: Jugendleiter Maria Schwager, 2. Jugendleiter Marcel Bierlein, Notenwart Jörg Zöller, Wirtschaftsleiter Ingrid Schwager. Vergnügungsausschuss: Rainer Löschmann, Michael Meckler, Klaus Oettinger, Robert Schaufler und Nico Meckler. Orchestervorstand Felix Kraemer. Beisitzer: Nils Neumann, Jonas Löschmann, Doris Uhrich und Isabelle Kraemer. Inventarverwalter Jörg Zöller

Früherziehung wächst weiter

Klausner dankte in diesem Zusammenhang allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Insbesondere dankte er dem Dirigenten Klaus Gehrlein, der mit seinen Ideen und seinem Engagement die mittlerweile ordentlich gewachsene Musikantenschar gut zu führen und zu motivieren wisse.