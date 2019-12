„Feliz Navidad“ ein echter Ohrenschmaus

Altlußheim.Der Sozialverband VdK hatte seine Mitglieder und Reisefreunde zur Weihnachtsfeier in das adventlich dekorierte Hotel Blautannen eingeladen. Als Ohrenschmaus sangen die „VdK Singers“ zum Auftakt das Lied „Feliz Navidad“.

Vorsitzende Silvia Zahn begrüßte die sehr zahlreichen Mitglieder. In Vertretung des Kreisvorsitzenden Helmut Gaa kam dessen Stellvertreter Hans Stöcklin, der vorschlug, den Bürgermeister als neues Mitglied zu werben. Die Mitglieder sangen stimmungsvolle Weihnachtslieder unter der Begleitung von Werner Wittke am Keyboard. Warmherzige Gruß- und Dankesworte richtete Bürgermeister Uwe Grempels an die Anwesenden, der zum ersten Mal an einer Weihnachtsfeier des VdK teilnahm. Grempels war gerührt von dem schönen Programm und dankte dem Vorstandsteam für seine Arbeit. Jahr für Jahr würden Informationsnachmittage und Ausflüge geplant und organisiert, die im Jahresgeschehen des Ortes nicht fehlen dürften.

Gedichte, Gesang und Geschichten

Durch ihren klaren Klang brauchte es bei den Flötenstücken, die Chayenne Steng (9) vortrug, nicht viel, um die Herzen der Besucher zu erreichen. Der Weihnachtszauber war perfekt, als Chayenne Steng, Moritz (7) und Philipp Leidner (5) Gedichte vortrugen. Nach einer Stärkung bei Kaffee und Kuchen fand die Verlosung statt. Sieglinde Schleich durfte sich über eine Freifahrt zum Weihnachtsmarkt nach Aschaffenburg 2020 freuen. Einmal mehr glänzte Richard Schmitt bei den Stücken „Maria durch den Dornwald ging“ mit Instrumentalbegleitung und Gesang sowie der Bach-Kantate „Jesu meine Zuversicht“, bei der zahlreiche Zuschauer leise mitsummten.

Nach dem Musikbeitrag „Dezemberträume“ der „VdK Singers“ kam der Nikolaus Friedbert Zahn mit seinem Rentier Roland Stephan und brachte allen eine kleine Überraschung mit. Irene Müller und Charlotte Fallmann sorgten mit Geschichten für weitere Unterhaltung. Mit dem „Schneeflockenwalzer“, gesungen von den „VdK Singers“, verbreitete sich Weihnachtsstimmung. Die Sänger verabschiedeten sich mit Kerzen in der Hand mit dem Lied „Das Jahr geht zu Ende“. chf/zg

