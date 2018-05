Anzeige

Altlussheim.Mit einem gemeinsamen Gottesdienst feiert die Seelsorgeeinheit am Pfingstmontag, 21. Mai, die Aussendung des Heiligen Geistes. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Altlußheimer Kirche. Die musikalische Leitung hat Arno Nützel, der die Kirchenchöre aus Reilingen und Lußheim im Gottesdienst dirigieren wird. Die Sänger pflegen so die Tradition des gemeinsamen Singens am Pfingstmontag. Alle Kirchenbesucher dürfen sich auf eine hörenswerte und bunte Mischung aus altem und neuem Liedgut freuen, so die Seelsorgeeinheit.

Die Aktiven aus Lußheim treffen sich um 8.45 Uhr zum Einsingen auf der Empore. Die Chorsänger aus Reilingen kommen um 9.15 Uhr dazu. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ausschließlich für die Sänger aus Reilingen und Lußheim das gemeinsame Mittagessen statt, zu dem auch deren Partner eingeladen sind. ph