Festliche Klänge mit Klarinette und Flöte

Altlußheim.Zu einem Familiengottesdienst laden die Lussheimer Katholiken an Heiligabend in die katholische Kirche in Altlußheim ein. Der Gottesdienst beginnt um 16 Uhr. Während die Gottesdienstbesucher in aller Ruhe ihre Plätze einnehmen, stimmen die Sänger des Kirchenchors bereits ab 15.40 Uhr auf die Feier der Geburt Christi ein.

Gemeinsam mit der Gemeinde singt der Chor im Gottesdienst bekannte Advents- und Weihnachtslieder sowie solistische Stücke. Chorleiter Arno Nützel an der Orgel und drei Musikerinnen mit Klarinetten und Querflöte werden dem Musikprogramm einen besonders festlichen Klang verleihen. ph

