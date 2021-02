Altlußheim.Aktuell versucht die Feuerwehr Altlußheim mehrere in Not geratene Rehe aus dem Hochwassergebiet an der Salierbrücke zu retten. Teilweise schwimmen die Tiere im Wasser. Aktuell geht die Feuerwehr von mindestens vier Tieren aus. Eines konnte bereits gerettet werden. Die Feuerwehr ist mit Booten im Einsatz.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.02.2021