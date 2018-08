Altlußheim.Zu seinem Fischerfest am Silzsee hat sich der Angelsportverein (ASV) etwas Besonderes einfallen lassen: Am Eröffnungstag, Samstag, 25. August, gibt es ab 11 Uhr Forellen – frisch aus dem Rauch.

Diese fein gewürzten, mit Geheimzutaten versehenen Forellen erfreuten sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit bei Jung und Alt, noch warm frisch aus dem Rauch oder auch kalt mit Kartoffelsalat. Wie gesagt, die Spezialität aus dem Rauch gibt es nur samstags.

Fischerkönig wird inthronisiert

Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, findet die Ehrung des Fischerkönigs und des Jugendfischerkönigs statt, wozu die Bevölkerung eingeladen ist und Delegationen befreundeter Angelsportvereine erwartet werden.

Während des gesamten Wochenendes wartet die vereinseigene Fischbäckerei mit leckeren Backfischen und anderen Fischspezialitäten auf. Für Nicht-Fischesser werden Steaks, Würstchen, Pommes, sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

Der Weg zum Silzsee ist besonders einladend, gut ausgebaute Radwege führen direkt zum Fest. Bekanntlich liegt der See im Naturschutzgebiet, weshalb es ratsam ist, ihn zu Fuß oder mit dem Rad aufzusuchen. Der Umwelt hilft jeder Besucher, der sein Auto stehenlässt und sich aus eigener Kraft zum See begibt.

Wem dies zu beschwerlich ist, für den hat der Verein einen kostenfreien Shuttlebus eingerichtet, der am Wochenende zwischen 10.30 und 21.30 Uhr im Halbstundentakt verkehrt. Haltestellen sind an der Albert-Schweitzer-Schule in der Mühlstraße, gegenüber dem Automuseum, am Messplatz in der Tullastraße und am Sportplatz.

Für die Kinder hat sich der Verein eine besondere Überraschung einfallen lassen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.08.2018