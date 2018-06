Anzeige

Altlußheim.Was kann es Schöneres geben, als ein Fischerfest direkt am Gewässer. Der SFC Rheinsalm bietet hierzu bei seinem Fischerfest Gelegenheit, das in diesem Jahr am ersten Augustwochenende, 4. und 5. August, stattfindet.

Die hauseigene Fischbäckerei bietet gebackene Fischspezialitäten an, gerühmt wird stets die gemischte Fischplatte.

Das Fischerfest beginnt am Samstag, 4. August, um 15 Uhr, am Sonntag, 5. August um 10.30 Uhr. Die Ehrung der Dorfmeister und des Fischerkönigs findet samstags um 19 Uhr statt. Wegen der Lage des Sees im Naturschutzgebiet wird der Besuch mit dem Rad empfohlen. Vom Sportplatz aus wird vom Verein ein Shuttle-Service eingerichtet. sz