Die Freien Wähler äußerten sich positiv, dass die Hoffläche wasserdurchlässig geschottert und somit der versiegelte Bereich gering gehalten werden soll. Dr. Holger Porath, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sprach von einem „zukunftsweisenden Objekt“ und bat darum, in Zukunft dennoch nicht die Stockwerke der Container zu erhöhen.

Zum Lärmaktionsplan der Gemeinde Neulußheim brachten die Fraktionen keine Anregungen ein. Dieter Hoffstätter (SPD) lobte das Vorgehen der Nachbargemeinde, die „eine Vorreiterrolle eingenommen“ habe. Porath merkte an, dass er sich jedoch bei den Lärmangaben reelle Messung statt Hochrechnungen gewünscht hätte.

Am Ende der Sitzung erklärte Werner Köhler (Freie Wähler), dass es an der Kreuzung Fichtenweg/Blautannenstraße schon mehrfach zu Beinaheunfällen gekommen sei. In der nächsten Verkehrsplanung solle daher über die Möglichkeit einer Haltelinie gesprochen werden. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Kay Schweikert, merkte an, dass es auch an der Ecke Kurpfalzstraße/Hauptstraße einen schwer einsehbaren Bereich gebe. Hier könnte, so sein Vorschlag, das Anbringen eines Spiegels Abhilfe schaffen. cao

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.05.2018