Frischer Fisch am Silzsee

Altlußheim.Der Angelsportverein (ASV) lädt die Bevölkerung zum Fischerfest am Silzsee am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, ein. Dabei werden der Fischerkönig und seine Prinzen inthronisiert. In diesem Jahr gebührt die Ehre des Fischerkönigs Bernd Bär, dem Vorsitzenden des Angelvereins. Seine Prinzen sind Rolf Schmitz und Harry Bär.

Das Fest beginnt samstags und sonntags jeweils um 11 Uhr mit dem Verkauf des selbst zubereiteten Backfischs, auf Porzellantellern und mit „richtigem“ Besteck. Die beliebte Seefestplatte, Calamares und Rabbas sowie für Nicht-Fischesser Steaks und Pommes stehen auf der Speisekarte sowie Kaffee und selbst gebackene Kuchen. Ab 20 Uhr am Samstagabend eröffnet die Bar mit coolen Drinks und leckeren Cocktails. Dieses Jahr hat der Verein beschlossen, der Plastikflut bei den Kartoffelsalatbechern und Strohhalmen und den Müllbergen im Allgemeinen ein Ende zu setzen: Alle Gefäße, die zum Abfüllen verwendet werden, sind zu 100 Prozent aus nachwachsenden und kompostierbaren Rohstoffen hergestellt.

Shuttleservice eingerichtet

An beiden Tagen gibt es einen Shuttleservice, der von 10 bis 22 Uhr im Halbstundentakt die gewohnten Stationen in Altlußheim, Sportplatz, Messplatz/Tullastraße, Hauptstraße Höhe Blautannen, Feuerwehr und Albert-Schweitzer-Schule in der Mühlstraße anfährt. zg

