Fritz Schwechheimer bleibt an der Spitze der Kleingärtner

Altlußheim.Die Hauptversammlung der „Gartenfreunde Am Mühlrain“ war erneut eine kurze, aussagekräftige und harmonische Generalversammlung. Der alte und neue Vorsitzende Fritz Schwechheimer begrüßte zu Beginn der Versammlung alle Mitglieder, insbesondere die Ehren- und Gründungsmitglieder sowie die neuen Mitglieder. Immerhin nahmen über die Hälfte der Mitglieder an der Versammlung teil.

Im Anschluss verlas Schriftführer Harald Wein das letztjährige Protokoll. Es gab keine Einwände. Bei der Darbietung des Geschäftsberichtes informierte der Vorsitzende, dass sechs neue Mitglieder im Verein aufgenommen wurden und es seit einigen Jahren einen sehr positiv empfundenen Frauenstammtisch gebe. In diesem Jahr habe der Verein größere Geldbeträge investiert, um die Sanitäranlage und vieles mehr neu zu gestalten. In den vergangenen zehn Jahren habe der Verein einen fünfstelligen Betrag ausgegeben und damit das Gesamtbild der Gartenanlage so verschönert, dass man von einem richtigen Schmuckstück sprechen könne.

Dank an Helfer

Nach diesen Anfangsworten erklärte der Vorsitzende klar und deutlich, dass es ohne die vielen Helfer den Verein nicht mehr gäbe. So sprach er ein ganz großes Lob an Holger Schmitt aus, der dreimal die Woche einen sehr schönen und lockeren Nachmittagstreff in der Gartenlaube für die Mitglieder und deren Freunde organisiere. Ein großes Lob wurde auch an den zweiten Vorsitzenden Walter Weiß und dessen Ehefrau Hanne ausgesprochen, weil die beiden sehr viele Stunden für die Pflege der Gartenanlage investieren.

Vorstandsbeisitzer Günter Roth wurde gelobt, weil er für dieses Jahr einen Ausflug organisiert hatte, der leider nicht stattfand, weil sehr wenige Mitglieder teilnehmen konnten. Als Ersatz wurde nun ein schöner Treff am Samstag, 15. Dezember, ab 16 Uhr in der Gartenlaube bei den Mühlraingärtnern, geregelt. An diesem Spätnachmittag wird ein gutes Essen, mit Gitarrenmusik von Harald Wein umrahmt, angeboten. Wer zu diesem lockeren Treff kommen möchte, soll sich bitte beim Vorsitzenden Fritz Schwechheimer, Telefon 0126/42 55 09 79, anmelden.

Beim Geschäftsbericht wurden die vielen Helfer, vor allem der Frauenstammtisch, für die Arbeit beim Kerwemontag, gelobt. Der Bericht von Kassiererin Bianca Schmidt-Meyer wurde positiv aufgenommen, die Kassenrevisoren bescheinigten eine ordnungsgemäße Führung der Geschäfte. Bei den Ehrungen wurden Vorsitzender Fritz Schwechheimer und Dieter Kuppke für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Beim Punkt „Neuwahlen“, übernahm Heinz Kraus den Wahlausschuss. Nachdem sich alle anwesenden Mitglieder bedankten, dass ein gut organisierter Vorstand gefunden wurde, konnte man sich ein kleines Essen servieren lassen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018