„Frösche“ erkennen Hähne am Kamm

Hochlandrinder unbeeindruckt

Nachdem das Außengelände begutachtet wurde, durften die Kinder nacheinander das Innere dieser Station sehen. Anschließend stellten sich alle in einer Reihe auf und Florian Schmidt öffnete die Rückseite des Hühnermobils. Auch hier gab es staunende Augen, als jedes einzelne Kind, auf einem Hocker stehend, sehen konnte, wo die Eier herkamen.

Nachdem das komplette Hühnermobil besichtigt worden war und alle Fragen beantwortet waren, ging es weiter zu den schottischen Hochlandrindern. Die waren vom Besuch der vielen Kinder wenig beeindruckt. Sie wollten nur am Wasserfass trinken und ausruhen.

Nach so vielen „tierischen“ Eindrücken bekamen die Kinder Hunger. Florian Schmidt schuf in kürzester Zeit eine Sitzgelegenheit auf Holzpaletten, damit die Kinder vor dem Geräteschuppen in der Sonne sitzend, sich bei einer Vesperpause stärken konnten. Als die Kirchturmuhr zwölfmal schlug, packten alle ihr Essen und die Wasserflaschen in ihren Rucksack und marschierten über das Niederfeld zum Kindergarten zurück, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden. Alle waren sich einig, dass es ein schöner, spannender und informativer Ausflug war. Einen Tag später folgten die beiden Krippengruppen. cjc

