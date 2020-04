Frontal gegen Wand

Altlußheim.Aus bislang noch unbekannter Ursache ist ein 64-jähriger Autofahrer am Montag, 20. April, gegen 2 Uhr, mit seinem Pkw, einem VW-Passat, ungebremst in eine Hauswand gefahren und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Rheinhäuser Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er im Einmündungsbereich Rheinhäuser Straße/Hauptstraße geradeaus weiterfuhr und im weiteren Verlauf mit der Hauswand zusammenprallte.

Der Fahrer wurde bei dem Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt und konnte erst geborgen werden, nachdem die Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs geöffnet hatte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Ortsdurchfahrt muss für die Rettungs- und Bergungsarbeiten ungefähr anderthalb Stunden gesperrt werden.

Video Lokales Altlußheim: Auto fährt frontal gegen Hauswand - 01:22 Altlußheim, 20.04.2020: ) Aus bisher unbekannter Ursache fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Auto ungebremst gegen eine Hauswand. Der Mann wurde schwer verletzt. Altlußheim, 20.04.2020: ) Aus bisher unbekannter Ursache fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Auto ungebremst gegen eine Hauswand. Der Mann wurde schwer verletzt.

Die genauen Hintergründe des Verkehrsunfalls sind Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Bis zum Redaktionsschluss lagen noch keine neuen Erkenntnisse vor. pol

Info: Mehr Infos im Video unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020