Frühschoppen wird zünftiges Fest mit Musik

Altlussheim.Der Musikverein hatte am Sonntag zum musikalischen Frühschoppen auf den Rathaushof eingeladen. Zwischen Kirche und Rathaus passte es natürlich hervorragend, das Fest mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel zu beginnen. So war es früher beim Strandfest am Rhein schon Brauch und Pfarrer Matthias Zaiss ist immer für außergewöhnliche Gottesdienste zu haben.

Sehr gut passte es da, dass der Sonntag „Kantate“ im Kirchenkalender stand. Singen mit Herz und Mund war dann auch das Thema der Predigt. Musik und Singen sind ein wichtiger Teil des Glaubens, erklärte Pfarrer Zaiss in seiner mitreißenden Art. Lieder wecken Hoffnung, aber die Musik und der Gesang wurden auch schon zu unguten Zwecken missbraucht, gerade was die politische Propaganda angeht.

Brüderlichkeit leben

Angelehnt an die bevorstehenden Europawahlen rief Zaiss dazu auf, die Brüderlichkeit zu leben. „Lasst uns im Anschluss miteinander reden und nicht übereinander“ rief er der Gemeinde zu. Die Kapelle des Musikvereins Altlußheim (MVA) umrahmte den Gottesdienst musikalisch und im Anschluss begrüßte MVA-Vorsitzender Felix Kraemer die Gäste mit herzlichen Worten. Bürgermeister Uwe Grempels oblag das Anschlagen des Bierfasses, was er ohne Probleme und Bierdusche meisterte.

Die Besucher stärkten sich mit Weißwurst und Brezeln oder Wurstsalat, begleitet von flotter Musik der Kapelle unter der Leitung von Klaus Gehrlein. Die Sonne ließ die Veranstalter nicht im Stich und so wurde der musikalische Frühschoppen bei bestem Frühsommerwetter ein beliebter Treffpunkt in der Mitte des Dorfes.

Gegen Mittag trafen die Musiker des Musikantenkreises Waghäusel ein, die zünftig aufspielten und bei Kaffee, Kuchen und großartigen Torten konnte der Frühschoppen ausklingen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.05.2019