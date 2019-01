Für Wahlsonntag noch Helfer gesucht

Altlußheim.Für die Europa- und Kommunalwahlen sucht die Gemeinde für den Wahlsonntag, 26. Mai, und den darauffolgenden Montag, 27. Mai, noch zuverlässige Wahlhelfer. Um den reibungslosen Ablauf in den sechs Wahlbezirken und zwei Briefwahlbezirken sowie eine möglichst zügige Ermittlung der vorläufigen Endergebnisse zu gewährleisten, ist die Verwaltung auf die Unterstützung ehrenamtlicher Wahlhelfer angewiesen.

Einen Großteil der Helfer bildet die Belegschaft der Gemeindeverwaltung. Viele sind auch Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. In der Woche vor den Wahlen bietet die Gemeindeverwaltung an zwei Abenden Schulungen an, die die Wahlhelfer ausführlich auf ihre Aufgaben vorbereiten werden.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten die Wahlhelfer eine Entschädigung sowohl für die beiden Wahltage als auch für die Teilnahme an der Schulung. Sie werden mit Speisen (kalt) und Getränken versorgt. Wer Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit hat, kann sich unter Telefon 06205/39 43 30 oder via E-Mail an rene.hoffmann@altlussheim.de melden. rh

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.01.2019