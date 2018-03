Anzeige

Altlußheim.An der Fachhochschule für Technik Mannheim fand das Qualifikationsturnier des Robocup-German-Open 2018 statt, an dem die Markus-Realschule mit zwei Teams der Robotik II AG unter der Leitung von Marion Lörch-Kleser und Alexandra Linke teilnahm.

Ziel des Wettkampfes in der Klasse Rescue-Line-Entry ist es, mit selbst konstruierten Robotern in einem Parcours der Linie zu folgen, bei Kreuzungen richtig abzubiegen, Hindernisse zu umfahren, Rampen zu überwältigen und im Bereich der Rescue-Area Kugeln zu bergen und in die sichere Zone zu bringen.

In vier Läufen mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad galt es, die höchstmögliche Punktzahl in der vorgeschriebenen Zeit von acht Minuten zu erreichen, um sich für die deutsche Endausscheidung in Magdeburg zu qualifizieren. Der dritte und vierte Lauf brachten dann die ersehnten Punkte. Team Markus-Schule I mit Kapitän Tom Bickle, Co-Kapitän Leif Bertsch und Markus Gayed und Team Markus-Schule II mit Kapitän Paul Linke und Co-Kapitän Paul Eichinger nahmen erschöpft, aber zufrieden am Ende ihre Urkunden entgegen. mlk