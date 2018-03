Anzeige

Es ist ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Grob geschätzt kommen auf jeden Menschen in Deutschland fünf Ratten – mit steigender Tendenz. Was zum einen daran liegt, dass die ungeliebten Säuger in Sachen Fortpflanzung selbst die legendären Karnickel alt aussehen lassen, zum anderen an der reich gedeckten Tafel, die den Ratten Tag um Tag offeriert wird.

Setzt man Fortpflanzungsgeschwindigkeit in Bezug zum Nahrungsangebot scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die Ratten aus den Gullys schießen wie Korken von den Sektflaschen. Denn in den Abwasserkanälen finden sie nicht nur Wohnraum, sondern auch ein überquellendes Angebot an Speisen. Grund hierfür sind uneinsichtige Zeitgenossen, die ihre Essensreste unbekümmert über die Toilette entsorgen und damit beweisen, dass auch in einer vernetzten Welt, wo jede Information nur einen Klick weit entfernt ist, das Zeitalter der Vernunft nicht unbedingt angebrochen sein muss.

Würde man den gleichen Leuten, die wohl aus reiner Bequemlichkeit handeln, immerhin werden Essensreste kostenlos und sicher über die Bio-Tonne entsorgt, verraten, dass die kleinen Nager auf der Spur des Essens problemlos über den häuslichen Abwasseranschluss bis in die oberen Stockwerke gelangen und es durchaus möglich ist, dass die fütternde Hand mit einem schmerzhaften Biss begrüßt wird, öffnet sie die Toilettenschüssel, ihnen würde wohl vor Schreck der Teller mit den besagten Essensresten aus der Hand fallen.