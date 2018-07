Gäste strahlen mit der Sonne um die Wette

Anzeige

GymTa richtet DM aus

Toleranz und Einsatzbereitschaft machten das Straßenfest in dieser Form erst möglich. Zum Abschluss hatte er die Lacher auf seiner Seite, als er auch der deutschen Nationalmannschaft dankte, die aus Rücksicht auf das Straßenfest die Weltmeisterschaft vorzeitig beendet habe. Es galt noch Großartiges zu verkünden, Ringo Kairies, der Vorsitzende der GymTa Session, erzählte, dass der europaweit gefeierte Tanzsportverein die deutsche Meisterschaft im Schautanz 2019 ausrichten wird und sich hierfür Altlußheim und Reilingen zusammengetan haben, um dieses Großereignis zu stemmen. Für Stefan Weißbrod und Uwe Grempels gab es schon mal passende Polohemden.

Der Altlußheimer Bürgermeister forderte zum Schluss auf, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und ein paar unterhaltsame Stunden auf dem Straßenfest zu verbringen.

Willi Dörr von „Schnuteputzers Frisörmuseum“ hatte die Ehrengäste im Anschluss zu einem Rundgang durch das Museum eingeladen. Auch über den Nachmittag konnte man in die Geschichte der Frisörkunst eintauchen. Während der Musikverein noch einige Stücke zur Unterhaltung spielte, verteilten sich die Besucher an den einzelnen Ständen, es war genau die richtige Zeit zum Mittagessen.

Spezialitäten aus Afrika

In diesem Jahr hatte der Asylkreis eine Hofeinfahrt für sich und die neuen Mitbürger, vornehmend aus Eritrea hatten zwei Tage gekocht und gebacken, damit die Gäste afrikanische Spezialitäten probieren konnten. Es gab lecker duftende Gerichte aus Rind und Huhn, Gemüse und Hülsenfrüchten. Die Frauen hatten sich ihre Trachten angezogen und hießen alle herzlich willkommen.

Die junge Fiory ist schon zwei Jahre in Deutschland und erzählte in hervorragendem Deutsch, dass sie seit September in Altlußheim ist und sich hier sehr wohlfühlt und bleiben möchte. Zusammen mit anderen Frauen und Kindern aus Eritrea teilt sie sich die Räumlichkeiten in der Mühlstraße noch mit einem syrischen sowie albanischen Ehepaar. Viele Besucher nahmen Platz, probierten die Gerichte und unterhielten sich gerne und ausführlich mit den jungen Leuten.

Die gewohnt lange Warteschlange vor dem Stand der „Iwwerzwerche“ ließ auf guten Kartenvorverkauf für das neue Stück „Der Urlaubsmuffel“ hoffen. Im November heißt es wieder „Bühne frei“. Am Stand der „Grünen“ gab es ein Quiz und schöne Preise dazu. Die kleine Mara ließ sich beim TVA bunte Bänder in ihre langen, blonden Haare flechten und hielt geduldig still. Gegenüber war der große Basteltisch von Hort und Kernzeit sowie vom Jugendtreff „Space“ und auch beim evangelischen Kindergarten „Regenbogen“ konnten Armbänder kreiert werden. Außerdem gab es einen Infostand zum neuen Familienzentrum.

Aus allen Ecken duftete es köstlich, die Vereine scheuten nicht die Hitze, die Kochtöpfe und Grills dampften, Schaschlik, Würstchen, Steaks oder auch Crêpes, Kaffee und Kuchen waren im Angebot. Bei Bettina Gentner gab es nicht nur vegetarisches Chili, sondern auch jede Menge Musik.

Am Nachmittag erklangen gediegene Klänge von Susi Stader (Querflöte), Yvonne Walter (Gesang) und Sören Walter (Percussion). Später am Abend und dazwischen auf der Hauptbühne spielten „Bad liver and a broken heart“ hinreißende Coversongs. Betty und Tara Gentner, Pavian Chevapcici, Karl Wüst und Susi Stader bildeten diese interessante Band mit großartiger Musik.

Auf der Hauptbühne waren über den Nachmittag die Kindergruppen der Tanzschule Feil zu sehen, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr unter der Leitung von Werner Wittke und das Blockflöten-ensemble sowie der Schulchor der Albert-Schweitzer-Schule spielten auf. Einen Tanz hatten die Kinder des evangelischen Kindergartens einstudiert, dazu kamen die Vorführungen der GymTa Session, die Cheerleaders aus Hockenheim und die Turngruppe des TVA. Auch die Luxe schickten ihre Tänzerinnen auf die Bühne.

Musikalisch ging der Nachmittag mit der Musikschulband „Echtzeit“ zu Ende. Die jungen Künstler rockten die Bühne und das erfüllte nicht nur Bandchef Jens Kreft mit Stolz. Als die Sonne langsam versank, füllte sich die Straße und die Stände mit vielen Besuchern. Das Abendprogramm gehörte Olli Roth, der seine Fans magisch an die Hauptbühne zog und mit markanter Stimme für beste musikalische Unterhaltung bis nach 23 Uhr sorgte.

Gute Laune herrschte an diesem Samstag vor, trotz großer Hitze hielten alle tapfer durch, sowohl vor als auch hinter dem Tresen.

