Ganzjährige Feier

Altlußheim.Der Turnverein Altlußheim feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Neben dem ursprünglichen Turnen runden die Sportarten Handball, Leichtathletik, Tischtennis und Volleyball das heutige sportliche Angebot ab.

Um das Jubiläum mit den Mitgliedern und der Bevölkerung gebührend zu feiern, sind in diesem Jahr einige Veranstaltungen vorgesehen. Am 7. April findet eine Matinee mit anschließender Präsentation der einzelnen Abteilungen in der Rheinfrankenhalle statt. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Sektempfang.

Für die Kinder findet am 24. Februar der Kinderfasching mit närrischem Treiben und vielen Spielstationen in der Rheinfrankenhalle statt. Da dürfte für alle Cowboys, Clowns, Feen und viele mehr etwas dabei sein. Beginn ist um 14 Uhr.

Sportlichen Typen sind am 13. Juli gefragt. 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen sind die Kennzeichen des 11. Blausee-Triathlons für Jedermann.

Zur Jahresmitte (21 bis 23. Juni 2019) kommt der Turnverein der Partnergemeinde Gersdorf mit seiner Jugendabteilung zu einem Campingwochenende an den Blausee.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Events und Teilnahmen an örtlichen Veranstaltungen, wie dem Straßenfest. hmü

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 19.02.2019