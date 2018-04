Anzeige

Altlussheim.Verstärkung können die Garden der „Luxe“ immer gut gebrauchen. Nach den Osterferien geht es mit etwas veränderten Trainingszeiten in die neue Saison. Cheftrainerin Sabrina Linke und ihre Co-Trainerinnen haben die Altersstruktur der einzelnen Gruppen neu sortiert und eingeteilt.

Wer sich gerne mal im Garde- und Schautanz ausprobieren möchte oder vielleicht in der niedlichen Krümelgarde erste Erfahrungen mit Tanz und spielerischer Bewegung sammeln will, schaut einfach zu den Trainingszeiten in der Rheinfrankenhalle vorbei.

Die Trainerinnen geben gerne Auskunft und man kann ein bisschen zuschauen oder mutig sein und gleich mitmachen. Aber auch die Erwachsenen freuen sich immer über neue Tänzer. Für alle Mädels „Ü30“ sind die Luxe-Ladys gerade richtig. Jedes Jahr erarbeitet Trainerin Daniela Seiler einen neuen Schautanz, tolle Kostüme und eine spritzige Choreografie bieten viel Spaß und garantieren ein echtes „Workout“.