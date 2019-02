Gefräßigen Ratten den Schneid abgekauft

Altlußheim.Nachdem Jutta Richter die letzten Worte aus ihrem Buch vorgelesen hat, ist es so still im Bürgersaal, dass die Autorin fragen muss: „Seid ihr noch da?“ Erst allmählich löst sich die Spannung bei ihren jungen Zuhörern, und verhalten kommt die Antwort „Ja“. Wem es gelingt, ein Publikum von rund 140 Erst-, Zweit- und Drittklässlern so in den Bann zu ziehen, hat nicht nur die Gabe des mitreißenden

...