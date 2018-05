Anzeige

Altlußheim.Eine gute Idee teilt sich auch gut: Die Agendagruppe „Paten-Oma/Paten-Opa“ aus Hockenheim hat jetzt einen Ableger in Altlußheim. Albert und Felicitas Mauritz könnten sich ein Leben ohne die kleine Cheyenne und ihren Bruder Benjamin gar nicht mehr vorstellen. Ans Herz gewachsen sind ihnen die Kinder, für den vierjährigen Buben sind sie sogar Taufpaten. Wenn er „Oma, Opa“ kräht, dann strahlen die beiden Altlußheimer über das ganze Gesicht.

Und doch: Die beiden sind nicht seine leiblichen Großeltern. Die wohnen weit entfernt. Deshalb hatte sich Silvia Steng vor fünf Jahren bereits dazu entschieden, „neue“ Großeltern zu adoptieren. Die Agendagruppe „Paten-Oma/Paten-Opa“ in Hockenheim bot ihr genau den passenden Rahmen hierzu. „Wir hatten ein Gespräch mit Christiane Hölzer-Hößler, der Sprecherin der Gruppe“, erinnert sich Silvia Steng, „kamen dann auf die Warteliste und schon nach zwei Monaten hat es geklappt.“

Erstes Beschnuppern

Ein erstes Beschnuppern, ein erster Eindruck und alle vier Erwachsenen hielten die Daumen nach oben. Das kann klappen! Für alle vier war es wichtig, dass von Anfang an „klare Fakten geschaffen werden.“ Sie legten beispielsweise fest, wie häufig man sich sehen wolle. „Einmal pro Woche sollte das schon sein“, so Albert Mauritz. Für Felicitas Mauritz war es von Anfang an ein gutes Gefühl, „das passt!“ Man müsse mit Eltern und Kindern klarkommen und natürlich gehört da auch das erzieherische Konzept dazu. Deshalb sind sie ganz bewusst „Oma“ und „Opa“, erklärt Felicitas Mauritz – auch das war eine bewusste Entscheidung.