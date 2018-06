Anzeige

Region.Wer für die Sommerferien noch keine Pläne hat, aber gerne Zeit mit Gleichaltrigen verbringen möchte, findet eine große Auswahl an Freizeitangeboten bei der Evangelischen Jugend Baden. Mehr als 70 interessante und spannende Angebote für Kinder, Teenager, Jugendliche und junge Erwachsene laden ein zu „Mehr Himmel als blau“. Auf www.ejuba.de ist die Restplatzbörse eröffnet.

Der badenweite Slogan „Mehr Himmel als blau“ solle aufzeigen, dass es bei der evangelischen Freizeitarbeit „um mehr als Vordergründiges geht“, so Landesjugendpfarrerin Ulrike Bruinings: „Freizeiten der evangelischen Jugend wollen den Blick erweitern, dass in der Weite des Himmels auch Gottes Perspektive für unsere Welt aufscheint.“ Ob eine Freizeit ganz unter Mädels oder unter Jungs, eine Woche mit Eseln unterwegs, inklusive Angebote, Städtetouren oder sportliche Herausforderungen: Die vielfältigen Angebote spiegeln die Vielfalt evangelischer Jugendarbeit wider.

Das Magazin „FreizeitenPRO 2018“ mit einer Übersicht aller Angebote kann bestellt werden beim Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Baden unter Telefon 0721/9 17 54 58 oder per E-Mail an zentrale.ekjb@ekiba.de. Als Download steht es auf der Homepage www.ejuba.de bereit. Dort zeigt die aktuelle Restplatzbörse unter https://ejuba.de/inhalte/angebote/freizeiten.html alle Freizeiten an, bei denen noch Plätze frei sind. zg