Geordnete Verhältnisse schaffen

Das Naherholungsgebiet Bärlach: Am rechten Bildrand ist die Bebauung von Altlußheim zu sehen, im Vordergrund und am unteren Bildrand der Blauseee und im Hintergrund der Rhein. Die Häuser um und zwischen den Seen in der Mitte des Bildes bilden die Bebauung Bärlach, die nun für rund 2,7 Millionen Euro erschlossen werden soll. Ein Jahr sollen die Arbeiten dauern.

© KYRBERG