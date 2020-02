Gesang und Tanz

Altlußheim.Ein lockerer und gemütlicher Faschingsabend findet am Freitag, 21. Februar, im Vereinslokal des Vogelvereins statt. In diesem Jahr werden viele Mitglieder und Freunde vom Verein der „Gartenfreunde am Mühlrain“ teilnehmen. Das Lokal ist ab 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Jeder Besucher kann selbst entscheiden, ob er maskiert oder in Ausgehuniform, kommt. Dieser Abend wird bestimmt den einen oder anderen Gast an die früheren Zeiten der traditionellen Maskenbälle in verschiedenen Kneipen erinnern. Mit dem Gitarrenduo „Black & Wine“ soll dafür gesorgt werden, dass genau zum richtigen Zeitpunkt die passenden Lieder dargeboten werden. Es werden nicht nur bekannte Rocknummern gespielt, sondern auch beliebte und bekannte Schlagerraritäten aus den 1920er bis 1990er Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Wie in den vergangenen Jahren können sich die Besucher gerne auch Lieder wünschen.

Das Schönste am Faschingstreff ist, dass sich viele Leute kennen. Es wird nicht nur munter geplaudert, sondern auch getanzt. zg

