Geschichten zum Fest der Liebe

Neulußheim.Auf den letzten Schultag vor den Ferien freut sich wohl jeder Schüler. Eine ganz besondere Sache ist aber der Abschluss vor Weihnachten. Dann ist es kaum noch zu übersehen: Fröhliche und auch besinnliche Lieder erklingen überall, Lichter leuchten und die Kinder sind voller Vorfreude. Das Fest der Liebe steht auch in Neulußheim vor der Tür.

Die Lußhardtschule hatte zu einer kleinen Weihnachtsfeier in die Aula eingeladen. Rektorin Christiane Harz war von dem Zuspruch überrascht: „Ich hätte nicht erwartet, dass so viele Eltern und Großeltern kommen, da es eigentlich nur eine kleine interne Feierlichkeit ist“, erklärte sie erfreut. Die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften der Schule hatten schon seit seit Oktober ein Schauspiel mit Musik, Gesang und Poesie vorbereitet, das nun zur Aufführung kommen sollte.

Lichter für die Notleidenden

In dem Theaterstück „Die vier Lichter des Hirten Simon“ ging es um ein verlorengegangenes Lamm. Der Hüter wird mit einer Laterne – die vier Lichter – losgeschickt, um das Lamm zu suchen. Auf einem langen Weg begegnete Simon einem Wanderer, einem Bettler und einem verletzten Wolf. Um ihnen Hoffnung und Wärme zu spenden verschenkte er jeweils ein Licht, welches denen im dunklen leuchtet, die in Not sind. Das jüngste Schaaf der Herde fand der Hirte schließlich in einem Stall. Wie von Zauberhand leuchteten plötzlich Stall, Sterne und sein zuvor beinahe erloschenes Licht strahlend hell.

Neben dem Weihnachtsstück trugen die Klassen 2a und 4a Gedichte vor. Musikalische Soli von Mathis Horsch auf der Trompete und Murat Muhcu am Klavier begeisterten die Zuhörer. Mit dem gemeinsamen Lied „Fröhliche Weihnacht überall“ ging die kleine Feier zu Ende. Schulleiterin Harz wünschte allen Gästen: „Möge das Licht, wie das des Hirten die nächsten Tage für euch besonders hell leuchten. So dass wir uns alle gesund und munter 2019 wiedersehen.“

Den Rest des Schultages verbrachten die Schüler mit Plätzchen und Weihnachtsgeschichten mit ihren Klassenlehrern. jade

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.12.2018