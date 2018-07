Anzeige

Altlußheim.Trotz der großen Hitze – oder wegen dieser, immerhin ist der Bürgersaal gut klimatisiert – kamen zahlreiche Einwohner zum ersten Dialog mit Bürgermeister Uwe Grempels. Dieser zeigte sich von der guten Resonanz seiner Idee angetan und fühlte sich bestätigt. Künftig will der Bürgermeister regelmäßig über laufende Projekte der Verwaltung informieren und sich den Fragen der Bürger stellen.

Wichtig war es Uwe Grempels, zu betonen, dass er als Leiter der Verwaltung Rede und Antwort stehe, nicht als Vorsitzender des Gemeinderates. Sein Anliegen ist es, die Arbeit der Verwaltung transparent zu machen, aufzuzeigen und den Bürgern die Chance für Fragen abseits der starren Regeln der Ratssitzungen einzuräumen.

Anhand der Diskussion um die geplante Sanierung der Salierbrücke samt der damit einhergehenden Sperrung der Verkehrsader über den Rhein, ein Vorhaben, das ihn gleich an seinem ersten Arbeitstag mit einer Videokonferenz mit Berlin konfrontierte, zeigte Grempels auf, wie viel Arbeit und Zeit in einen solchen Vorgang investiert werden muss, bis sich Erfolge einstellen. Diese sieht er mit der Öffnung der Brücke für den ÖPNV während der Bauzeit erreicht, auch wenn er beim Landratsamt noch die Frage der Kosten klären will.