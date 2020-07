Gießen vor der Haustür

Altlußheim.„Machen Sie mit bei der Aktion Baumpatenschaft und übernehmen Sie die Pflege für einen Baum vor Ihrer Haustür“ – diesen Aufruf haben Gemeinderat und der Verwaltung an die Altlußheimer herausgegeben. Baumpaten erhalten eine Gießkanne und einen Gutschein über 25 Euro.

Ihre Aufgaben sind das Gießen eines Baums in ihrer Straße und das Sauberhalten des Beets rund um den Stamm. Die Aktion sei aufgrund von immer trockener werdenden Sommern wichtig, Bäume am Leben zu erhalten und eine Möglichkeit, den Lebensraum von vielen Tierarten zu schützen. Ein Baum benötige in der „heißen Phase“ bis zu 120 Liter Wasser in der Woche.

Es sei daher nicht damit getan, mal eine Kanne Wasser an den Stamm zu schütten, denn das Nass sollte die Wurzeln erreichen, was heiße, dass die Erde rund um den Baum gut getränkt werden muss. Jeder Pate, der gerne gärtnert, könne das Beet rund um den Stamm in einen kleinen blühenden Garten verwandeln und so den Platz vor seiner Haustüre verschönern. Eine Patenschaft kann auch für Pflanzbeete ohne Baum übernommen werden.

Bäume produzieren Sauerstoff und seien Garanten für Artenvielfalt, teilt die Verwaltung mit. Je mehr Bäume am Leben gehalten werden, umso mehr sorgen sie mit ihren Blättern für Abkühlung.

Interessierte Bürger können sich unter Telefon 06205/39 43 11 oder E-Mail annette.schmidt@altlussheim.de im Rathaus melden und die Adresse des Hauses, vor dem der Baum steht, durchgeben. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 02.07.2020