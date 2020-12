Girlande ersetzt Baum

Altlußheim.Im letzten Jahr wurde aus einem Christbaum beim Weihnachtsmarkt ein Wunschbaum für Kinder. Initiiert von Bündnis 90/Die Grünen und unterstützt vom Gesamtgemeinderat wurde diese Aktion in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum des evangelischen Kindergartens Regenbogen und der Gemeindeverwaltung durchgeführt.

Aufgrund der aktuellen Lage musste der Weihnachtsmarkt abgesagt werden, weshalb die Aktion in diesem Jahr für die Kinder umso wichtiger ist, nun anders gestaltet wird, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt: Aus dem Wunschbaum wird eine Wunschgirlande!

Die Wünsche der Kinder werden dieses Jahr auf einer Weihnachtsgirlande befestigt und diese im Eingang des Bürgerhauses (für jeden zugänglich) aufgehänget. Hier kann man sich ab Donnerstag, 3. Dezember, einen Wunschstern abnehmen, das Geschenk besorgen und dadurch ein Kind glücklich machen.

Die Geschenke sind an keinen Betrag gebunden, so haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich Wünsche von der Girlande zu nehmen, je nachdem was sie ausgeben möchten. Bis spätestens Dienstag, 15. Dezember, sollten die nett verpackten Geschenke im Rathaus oder im evangelischen Kindergarten „Regenbogen“ abgegeben werden. Kurz vor Weihnachten werden die Geschenke an die Kinder dann verteilt.

Wann, wenn nicht an Weihnachten, ist eine gute Gelegenheit, um an die bedürftigen Kinder zu denken? Mit der Wunschgirlande-Aktion soll dazu beigetragen werden, dass viele Kinder aus bedürftigen Familien etwas unter dem Tannenbaum finden. Damit viele Kinderwünsche erfüllt werden können, darf auch in den Sozialfonds der Gemeinde gespendet werden, da die eventuell übrig gebliebenen Wünsche von der Gemeinde, dem Fonds, übernommen werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.12.2020