Gleichstellung bleibt ein großes Ziel

Altlußheim.„Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist – seit mehr als 150 Jahren und auch in Zukunft – ein zentrales Ziel unserer Politik“, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in der SPD.

Die SPD habe vieles angestoßen und durchgesetzt, um die soziale Lage der Frauen und ihre politischen und gesellschaftlichen Rechte zu verbessern. Die Lebenssituation der Frauen sähe heute anders aus ohne das, was die SPD für die Frauen erreicht habe: kein Wahlrecht, schlechte Gesundheitsversorgung, Gewalt, kaum Bildungschancen, Ausbeutung, niedrige Löhne und vieles mehr.

„Wir SPD Frauen erinnern an den Ursprung des Kampfes um den Internationalen Frauentag: Frauenrechte sind keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte, lautete damals ein Hauptargument“, so die AsF. Inzwischen sei vieles erreicht worden, doch noch immer sei ökonomische Gleichberechtigung längst nicht an der Tagesordnung.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.03.2019