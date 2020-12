Gott als Mensch unter Menschen geboren

Verwaltungsgemeinschaft.Weihnachten 2020 findet statt. Das ist die gute Nachricht. Aber völlig anders als gewohnt. Da ist die Familienfeier nur begrenzt möglich. Gottesdienste finden fast ausschließlich auf Youtube statt, kommen dafür aber zu ihnen nach Hause. Per Internet oder per Manuskript.

In diesem Jahr ist darum bei uns in Altlußheim die Krippe nicht in der Kirche aufgebaut, sondern am Fenster des Gemeindehauses zu sehen. Daneben steht ein Christbaum, liebevoll geschmückt, die Lichter strahlen. Die Beteiligten haben dies ermöglicht, damit viele Menschen die Krippe anschauen, sich davorstellen und beten können. Dazu steht das Licht von Bethlehem in einer Laterne auf der Treppe bereit und das eigene Licht kann daran entzündet werden. Hier auf dem Bild brennt es schon an der Krippe. „Frieden überwindet Grenzen“, so lautet das diesjährige Motto. Leider kennt auch das Coronavirus diese Grenzen nicht und viele haben Angst davor, dass auch die mutierte Fassung uns alle bald erreicht. Ängste, Sorgen sind es, die viele Menschen in diese Weihnachtstage mit hinein nehmen. Und damit gehen sie zur Krippe, die daran erinnert, dass Jesus in Bethlehem in einem Stall geboren wurde.

Dazu erinnerte ich mich an das Gedicht von Rudolf Otto Wiemer in dem es heißt: „Sage, wo ist Bethlehem? Wo die Krippe? Wo der Stall? Musst nur gehen, musst nur sehen – Bethlehem ist überall.“

Synonym für Unmenschlichkeit

Bethlehem steht seit jener Nacht damals für die unzähligen Orte, zu denen Menschen unfreiwillig aufbrechen. Dieser Ort ist ein Synonym für Unmenschlichkeit, für Ablehnung und verschlossene Türen. Es beschreibt Situationen, die sich Menschen nicht selbst gewählt haben: Krieg, Vertreibung, Flucht, Hunger. Bethlehem steht für die vielen Ausweglosigkeiten, die Menschen durch eine bedrohliche Krankheit, das Ende einer Hoffnung, das Scheitern einer Beziehung erleben. Dort hinein kommt Gott. In einem Stall geboren. Gott drängt es zu den Menschen. Auch in die Fragmente unseres Lebens, unserer nicht heilen und unvollkommenen Welt kommt er. Umgeben von völlig unterschiedlichen Menschen.

Ich sehe Maria, links neben dem Esel, die begreift, dass wir Gott erleben können, auch wenn bei uns nicht alle Familienverhältnisse bestens geordnet sind. Maria hat eine innere Kraft gespürt, die ihr Mut gemacht hat, ihr Kind zur Welt zu bringen. Sie ist auch die junge Frau, die fast triumphierend sagt: „An mir ist etwas Großes geschehen. Gott steht mir zur Seite. Und alle, die arrogant, überheblich sind, denen wird Gott zeigen, was Gerechtigkeit ist.“ Sie wird uns als ein zorniges, junges Mädchen und zugleich als eine selbstbewusste junge Frau vor Augen gestellt. Sie ist für mich auch die Kontemplative, die alles in ihrem Herzen bewegt, was um sie herum geschieht.

Ich sehe Josef, rechts vom Kind mit dem Stützstock in der Hand. Er steht für die vielen Menschen, die treu und stumm begleiten, egal wo der Weg hinführt. Er ist der, der solidarisch auf der Flucht dabeibleibt. Er lässt weder seine Frau noch sein Kind im Stich.

Jesus ist in der Krippe der Mittelpunkt. Dies ist nicht immer so in unserer ach so zerrissenen Welt. Hilflos liegt er da. Angreifbar. Verletzlich. Er braucht den Schutz der Eltern.

Ich sehe Hirten, die mit ihren Schafen gekommen sind. Sie haben dem Engel vertraut, der ihnen sagte: Fürchtet euch nicht. Auf sein Wort hin, haben sie sich aufgemacht und nicht die Worte angezweifelt oder tagelang darüber diskutiert, was wahr sein kann oder was nicht. Sie knien oder stehen da. Die Hirten, die letzten im Staat und die Ärmsten im Lande passen nicht ins Schema der guten Ordnung, aber sind die ersten an der Krippe. Wenn ich sie sehe, denke ich an Tagelöhner und Außenseiter. Auch sie spricht der heruntergekommene Gott an. Und als später die Weisen dazu kamen, spürten diese, dass Himmel und Erde sich berühren.

So schaue ich staunend auf das Bild und versuche erneut zu begreifen und dann auch zu feiern, dass Gott zu uns kommt. In die Einsamkeit und die Verzweiflung jeder und jedes Einzelnen.

Die Krippe macht deutlich, dass Gott als Mensch unter Menschen geboren wird, um unser Leben mit uns zu teilen, in all seinen Anfechtungen und Niederungen, konsequent, bis zum Äußersten. Ohne Sonderkonditionen, ohne Hintertür. Seither gibt es keine noch so verlorene und ausweglose Situation, in die Gottes Licht nicht hineinscheinen würde. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und diese Botschaft ist nicht auf das Geschehen damals begrenzt. Bethlehem ist zeitlos, grenzenlos. Bethlehem ist überall. Auch in ihrer eigenen Wohnung. In Hockenheim, Reilingen, Alt - oder Neulußheim. Bei allen, die dies zu glauben wagen.

Immer und an allen Orten drängt es Gott zu den Menschen. Auch heute noch im Jetzt und Hier. Spürbar, wenn ein Streit endlich beigelegt wird oder nach langer Zeit wieder versöhnliche Worte fallen. Genauso, wenn ein Schwerkranker Menschen findet, die ihm in seiner Krankheit beistehen oder eine alleinerziehende Mutter Unterstützung aus der Nachbarschaft bekommt. Wenn die Alleinstehende einen Gruß vorfindet.

Feiern wir Weihnachten, auch wenn es nur zu Hause möglich ist. Entdecken wir, dass die Geschichte von Weihnachten immer neu mitten unter uns entsteht. Und damit ist Jesus Christus, ist Gott nicht weit weg, sondern hier bei uns, in unserem Leben präsent. Öffnen wir uns dem Kind in der Krippe, das uns in seine offenen Arme schließen möchte.

Engel ist oft mitten unter uns

Entdecken wir auch den Engel, der, wie in unserer Krippe, oft mitten unter uns sein kann mit seinem „Fürchte dich nicht“ auf den Lippen. Rufen wir seine Worte hinein in unsere Häuser und Wohnungen. Jedem und jeder Einzelnen entgegen. Er schlägt die Trommel. Höre ich die Lebensmelodie Gottes bereits heraus?

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen der katholischen und evangelischen Gemeinden der Horan-Region ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr 2021.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.12.2020