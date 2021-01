Gottesdienst auf dem Youtube-Kanal

Altlußheim.Die evangelische Kirchengemeinde teilt mit, dass am Sonntag, 17. Januar, 10 Uhr, der Youtube-Gottesdienst gesendet wird. Pfarrer Zaiss geht in diesem Gottesdienst auf einen Teilabschnitt des Altarbildes ein, das an die Hochzeit von Kana erinnert, die im Mittelpunkt der Predigt steht. An der Orgel spielt Klaus Wörner.

Das Manuskript des Gottesdienstes sowie der Wochenbrief liegen am Samstag, 16. Januar, und Sonntag vor der Kirche aus. Dort ist auch eine Kiste zu finden, in der Reflektorsterne zum Mitnehmen liegen, die an den Stern von Bethlehem erinnern und an die Sternsingeraktion, die in diesem Jahr ebenfalls verändert durchgeführt wurde.

Da die Lage der Corona-Pandemie sehr angespannt ist, werden bis Ende Januar keine Präsenzgottesdienste stattfinden. Ebenso muss das Turmsingen am Samstagabend entfallen. Der Kirchengemeinderat wird in seiner Januarsitzung über das Thema beraten und einen entsprechenden Beschluss fassen. mz

