Gottesdienst mit Ehrungen

Altlußheim.Der Gottesdienst am ersten Advent ist für den evangelischen Kirchenchor ein besonderes Datum, bekundet der Chor in einer Pressemitteilung. Da man bei normalen Gottesdiensten von der Empore singt, stehen die Sänger dann am Altar – von der Gemeinde sichtbar.

Dies sei, so der Chor weiter, eine besondere Herausforderung. Für die Sänger ist der erste Advent nicht nur der Beginn des neuen Kirchenjahres, sondern auch die Möglichkeit, sich bei langjährigen Mitgliedern zu bedanken.

Im Sonntagsgottesdienst wurden für 60 Jahre Walter Köhler und jeweils für 40 Jahre Christel Reinhardt und Brunhilde Zahn mit Urkunden und Blumen geehrt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019