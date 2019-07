Gottesdienst mit Frühstück

Altlußheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum zweiten Frühstücksgottesdienst am Sonntag, 14. Juli, 10 Uhr ins Emil-Frommel-Haus ein. Nach einer kurzen Eingangsliturgie wird gemeinsam gefrühstückt. Danach folgt ein Lied, das zum Predigtteil führt. Bei diesem Lied gehen die Kinder zur Aktionsphase ins Haus oder ins Freie.

Als Gast ist der landeskirchliche Beauftragte für Kirche und Sport, Stephan Müller aus Lahr, eingeladen. Geboren und aufgewachsen ist Stephan Müller in Kehl. Er absolvierte ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, seit 2001 ist er Verwaltungsleiter im evangelischen Diakonissenhaus Nonnenweier. In der Jugend war er aktiver Schwimmer, Fußballer und Jungscharleiter. In der badischen Landeskirche ist er als Prädikant und Bezirksbeauftragter für Kirche und Sport im Kirchenbezirk Lahr tätig.

Nach einem Kurzinterview wird er im Gespräch mit Pfarrer Zaiss den Zusammenhang zwischen Kirche und Sport, Sport und Religion deutlich machen.

Eingeladen sind alle, die gerne in Gemeinschaft frühstücken, aber auch Frühstück und Gottesdienst nicht als Gegensätze sehen. Single, Alleinstehende, Familien mit Kindern, Senioren, Jugendliche, Allein- Erziehende, alle sind zu diesem Gottesdienst der besonderen Art willkommen. Um Anmeldung wird gebeten, damit genügend Brötchen, Wurst, Käse, Marmelade bestellt werden können. Für Kurzentschlossene und Spontis ist immer genügend Kaffee und Zopf gerichtet.

