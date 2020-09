Gottesdienst über Engel im Internet

Altlußheim.Auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Kirche wird am Sonntag, 26. September, um 10 Uhr ein Gottesdienst gesendet, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Gottesdienst werde Pfarrer Matthias Zaiss auf das Thema „Engel um uns“, auf das Michaelisfest und den Psalm 91 eingehen. „Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten“, steht darin. Er wird herausstellen, welche Bedeutung den Engeln in der Bibel zukommt und wie Engel im Alltag vorkommen.

Wer keine Möglichkeit habe, den Gottesdienst digital anzusehen und noch kein Manuskript geschickt bekomme, könne sich das Manuskript, wie den Wochenbrief am Samstag und Sonntag vor der Kirche abholen, teilen die Verantwortlichen mit. zg

