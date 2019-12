Gottesdienst zum Jahresabschluss

Altlußheim.Die evangelische Kirche lädt zum Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl am Dienstag, 31. Dezember, ein. Die Predigt steht unter dem Thema „Mit Vertrauen ins neue Jahr“. Nach dem Segen am Ende des Gottesdienstes besteht die Möglichkeit der Einzelsegnung mit Salböl.

Am Mittwoch, 1. Januar, findet um 18 Uhr ein meditativer Gottesdienst bei Kerzenschein statt. In der Bildpredigt von Pfarrer Matthias Zaiss geht es um die Jahreslosung in der Darstellung von Stefanie Bahlinger. Sie steht unter dem Thema „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“.

Der Gottesdienst wird musikalisch ausgestaltet durch den Posaunenchor unter der Leitung von Michael Rauchholz und Klaus Wörner an der Orgel. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zu Neujahrsbrezel und Glühwein auf den Platz zwischen Kirche und Rathaus eingeladen. Bei schlechtem Wetter ist das Zusammensein in der Kirche. zg

