Grempels bringt ersten Haushalt ein

Altlußheim.Die Einbringung des Haushaltes durch Bürgermeister Uwe Grempels steht im Mittelpunkt der heutigen Sitzung, zu der der Gemeinderat um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses zusammenkommt. Der Rat wird sich unter anderem mit dem Wirtschaftsplan des Forstes befassen und über einen Antrag der Grünen betraten, die sich für eine Aktion in der Weihnachtszeit einsetzen, von der bedürftige Kinder in der Gemeinde profitieren. Bauanträge und Arbeitsvergaben, unter anderem für den Neubau des katholischen Kindergartens, stehen gleichfalls auf der Tagesordnung. Zum Schluss wird ein Wechsel am Ratstisch vollzogen – Christoph Beil scheidet aus und für ihn rückt in der SPD-Fraktion Richard Schmitt nach. Mit dem Personenwechsel einher geht eine Neubesetzung der Ausschüsse und des Postens des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters. Die Bevölkerung ist zum öffentlichen Teil der Sitzung eingeladen. aw

