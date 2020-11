Grüngürtel soll für Bebauung tabu bleiben

Altlußheim.Darf in der Friedensstraße östlich der Hausnummer 24 gebaut werden? Eine Frage, mit der sich der Rat in seiner November-Sitzung ausführlich befasste. Anlass waren eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Doppelhauses an besagter Stelle und eine Vorgeschichte, die weit ins Jahr 1994 zurückreicht.

Die gut ein Vierteljahrhundert in die Vergangenheit zurückreichende Geschichte des

...