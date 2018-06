Gurken, Öl und Schlösser

Anzeige

Es wurde auch das Schloss Cecilienhof besucht. Eine Besichtigung mit Führung im Schloss Sanssouci stand ebenso auf der Liste wie eine Stadtrundfahrt in Potsdam durch die beschauliche Innenstadt.

Historische Windmühle besucht

In einer Gurkenfabrik in Lübbenau im Spreewald wurde ein „Gurkenrundgang“ unternommen. Während der Führung und Verkostung wurde vieles über Gurken erzählt. Der Höhepunkt der Reise stand am heißesten Tag der Woche auf dem Programm, die Kahnfahrt durch den Spreewald. Diese Fahrt durch das weit verzweigte Netz an Fließen gehört zu den beliebtesten Aktivitäten von Besuchern des Spreewalds. Die Altlußheimer ließen sich von ihrem Fährmann an malerischen Spreewald-Dörfern, friedlichen Auen und imposanten Wäldern vorbeistaken.

Ein weiterer Tag brachte eine Ausflugsfahrt zum europäischen Kulturerbe „Holländer Windmühle“ in Straupitz im Spreewald. In der historischen Ölmühle wurde von 1910 bis 1974 Raps und Leinöl gepresst. Nach 20 Jahren Dornröschenschlaf erfolgte 1994/95 die Rekonstruktion und Wiederbelebung eines fast ausgestorbenen Handwerks. Seitdem ist sie als produzierendes technisches Denkmal und einzige original erhaltenen Ölmühle des Bundeslandes Brandenburg in Betrieb. Beim Gang durch die Ölmühle erfuhren die Reisenden viel Wissenswertes und Spannendes zum Thema Leinöl und durften bei der Herstellung des „Spreewald-Goldes“ zuschauen und es vor Ort probieren.

Mittags stand genügend Zeit zur freien Verfügung. In Luckenwalde konnte man über die Fußgängerzone bummeln und ein Eis essen oder den Marktplatz mit seinem 153 Stufen hohen Marktturm besuchen.

Am letzten Abend der Reise gab es ein leckeres Spreewald-Spezialitäten Buffet, anschließend kam der „Hauptmann von Köpenick“ mit einem kurzweiligen lustigen Unterhaltungsprogramm.

Während der Rückreise ließ Liesel Kühnle dann wieder die Urlaubstage Revue passieren. Sie vergaß auch nicht, im Namen aller Reisenden Silvia Zahn und dem ganzen Vorstandsteam für die geleistete Arbeit zu danken. chf

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.06.2018