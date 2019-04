Gute Einflüsse zulassen

Alt-/Neulußheim.Die Lußheimer Katholiken feierten die Gottesdienste der drei österlichen Tage mit Pfarrer Lauber und Kaplan Tobias Streit in gut besuchten Kirchen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinde und Seelsorgern ist wichtig, auch die Erstkommunionskinder mit ihren Eltern in die Gottesdienste einzuladen, um die an Symbolen und Bildern reiche Liturgie der Osterzeit mitzuerleben.

Der Karfreitag stand im Zeichen der Trauer. Die Ministranten hatten demonstrativ Plakate in den Altarraum gehängt mit zentralen Botschaften aus den Passionstexten wie: „Vater, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht was Sie tun“.

Die Osternacht in Neulußheim begann am Osterfeuer. Kaplan Streit entzündete die neue Osterkerze und bestückte sie in Erinnerung der Wundmale Christi mit fünf Nägeln. Drinnen erwartete die Gottesdienstbesucher der mit Scheinwerfern blau ausgeleuchteter Kirchenraum, wo sie das Licht der Osterkerze an viele kleine Kerzen weitergaben. Alles erinnerte an die Stimmung des Ostermorgens, als die Frauen das leere Grab vorfanden und den noch ungläubigen Jüngern von der Auferstehung berichteten. Kaplan Streit ermutigte in seiner Predigt, „etwas von dem Licht, das wir hier empfangen mit nach draußen zu nehmen, rauszugehen und zu zeigen: Wir sind Kirche“. Sich nicht entmutigen zu lassen von den bitteren Wahrheiten und verstörenden Nachrichten aus Kirche und Welt oder den Alltagssorgen. Nicht in Hoffnungslosigkeit zu verfallen, sondern „zulassen, dass der Auferstandene unser Leben um Wertvolles bereichert“, so Kaplan Streit weiter.

Für berührende Momente sorgte das von Kaplan, Chorschola und Gemeinde gesungene Hochgebet zur Eucharistiefeier. Die Sänger unter Leitung von Arno Nützel bereicherten alle Gottesdienste und wurden vom Klarinetten- und Querflötenspiel der Töchter des Chorleiters unterstützt. Mit dem österlichen Segen entließ Kaplan Streit die Gottesdienstbesucher in die Nacht. ph

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.04.2019