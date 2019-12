Häufiger Grün statt Grau in Altlußheim

Altlußheim.Am Programm „Natur nah dran“ des baden-württembergischen Umweltministeriums werden sich im nächsten Jahr zehn Gemeinden aus dem Land beteiligen – eine davon will Altlußheim sein. So sollen eher triste innerörtliche Flächen in artenreiche Blumenwiesen oder blühende Wildstaudensäume verwandelt werden. Der Gemeinderat hat nun fünf Flächen in der Kommune ausgesucht, die sich für das ambitionierte Projekt eignen.

Bürgermeister Uwe Grempels erläuterte, dass durch das Land die Maßnahmen bis zu einem Maximalbetrag von 15 000 Euro mit 50 Prozent gefördert werden. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Flächen von der Gemeinde nachhaltig und dauerhaft unterhalten werden. aw/ras

