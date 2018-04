Anzeige

Wie Bürgermeister Uwe Grempels betonte, habe der Rat im Februar nicht entschieden, das Regierungspräsidium um eine Fristverlängerung gebeten. Diese sei mittlerweile bis 9. Mai bewilligt worden. Friedbert Blaschke (FWV) begrüßte die Initiative der SPD – „warum sind wir nicht selbst darauf gekommen“ – und stimmte jedem Wort zu.

Was im Prinzip auch Ines Schweickert (CDU) tat, die allerdings nicht über den Antrag beschließen wollte. Nun, da die Zahlen vorliegen, sei es eine Frage der Glaubwürdigkeit, die eingeforderten Informationen auch zu verarbeiten. Ähnlich äußerte sich Dr. Holger O. Porath (Grüne) der gleichfalls mit dem Antrag konform ging. Allerdings drängte sich ihm die Frage auf, ob der Lkw-Verkehr noch zunehme, wenn keine Schiffe mehr anliefern dürfen. Hier sollte man nochmals genauer nachschauen.

Im Mai wird entschieden

Beil hatte keine Probleme damit, den Punkt zu vertagen. Er konnte es sich den Hinweis nicht verkneifen, dass die Firma nun doch reagiert habe, nachdem in all den Jahren zuvor nie von ihr zu hören gewesen war.

Wie Grempels betonte, findet die nächste Ratssitzung am 8. Mai statt, die Fristverlängerung läuft bis 9. Mai, so dass nichts passieren könne. Weshalb die Frage der Verlängerung der Erlaubnis zum Betrieb des Lade- und Löschplatzes nun mit den Anträgen der SPD in der nächsten Ratssitzung behandelt wird. Ob der Gemeinderat von seiner ablehnenden Haltung abweicht, ist mehr als fraglich, da müssten die Zahlen von Krieger schon eine deutliche Verringerung des Lkw-Verkehrs aufzeigen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.04.2018