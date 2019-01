Hans Krauss siegt schnell

Altlußheim.Die erste Mannschaft des Schach- und Skatclubs (SSC) Altlußheim konnte sich am vierten Spieltag der Verbandsrunde bei den Schachfreunden(SF) Brühl mit 5:3 durchsetzen. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Hans Krauss gewann seine Partie schnell, während es an den anderen Brettern zu zahlreichen Unentschieden kam: Harald Kneis, Steffen Dussel, Michael Hoffmann und Jan Marmann einigten sich mit ihren Gegnern auf Remis.

Nach einem weiteren Sieg von Diana Träutlein sicherte Clemens Scheck durch seinen Sieg in einer spannenden Partie mit teilweise nur noch wenigen Sekunden Bedenkzeit Altlußheim den Mannschaftssieg. Mit diesem Erfolg klettert der SSC auf den dritten Tabellenplatz in der Bezirksklasse, heißt es in der Mitteilung weiter.

Weniger erfolgreich war die zweite Mannschaft, die gegen den Schachklub (SK) Ilvesheim mit 2:4 verlor. Hier steuerten Simon Rauchholz und Rainer Molfenter die Brettpunkte bei. Die dritte Mannschaft zahlte in der Einsteigerklasse beim Schachclub (SC) Ketsch IV mit einer 0,5:7,5-Niederlage Lehrgeld. Allein Nick Gmehlin konnte einen halben Punkt (Remis) erspielen. zg

