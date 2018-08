Anzeige

Bei den Dorfmeisterschaften siegte Heinz Weiss vor Thomas Kirchgäßner und Roland Ritzert. Fischerkönig wurde Heinz Weiss. Roland Ritzert und Roland Klevenz teilen sich mit einem identischen Fangergebnis den Titel des 1. Prinzen.

Am Sonntag wurde das Fest bei großer Hitze fortgesetzt, was dem Zuspruch der Gäste keinen Abbruch tat. Bis in den den späten Abend herrschte in gemütlicher Runde bei kühlen Getränken beste Stimmung am See. Und für die kleinen Gäste gab es zur Abkühlungen gratis Stangeneis, was bei den Kindern sehr gut ankam. sz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.08.2018