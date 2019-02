Heiße Phase der Straßenfasnacht beginnt

Altlußheim.Auf verschiedenen Straßen der Gemeinde kommt es am Montag, 4. März, zu Behinderungen. An diesem Tag findet der traditionelle Rosenmontagsumzug statt, der um 14.02 startet. Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen daher von 12.30 bis gegen 18 Uhr zeitweise oder ganz mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Betroffen sind die Kirschen- und Hauptstraße, wo der Zug seine Aufstellung nimmt. Anschließend verläuft der Zugweg über die Haupt- und Hockenheimer Straße in die Tulla-, Uhland- und Körnerstraße zurück zur Hockenheimer Straße und dann in die Kirschenstraße, wo sich der Zug in Richtung B 39 auflöst.

Die Anwohner dieser Straßen werden gebeten, Fahrzeuge in Hof, Garagen oder den anschließenden Nebenstraßen zu parken und die Beschilderungen zu beachten. Behelfsparkplätze stehen am Sportplatz sowie auf dem Fest- und Messplatz zur Verfügung.

Absperrungen werden errichtet

Die Verwaltung weist darauf hin, diese am Veranstaltungstag aufgrund der Sperrungen möglichst früh aufzusuchen: Hauptstraße, Rheinhäuser Straße, die Straßen rund um den Zugweg und die Zufahrtswege zur Hockenheimer Straße sind vor und nach dem Umzug gesperrt. Weitere Absperrmaßnahmen können getroffen werden. Im Zuge eines reibungslosen Ablaufes des närrischen Lindwurms wird gebeten, den Anordnungen der Polizei Folge zu leisten.

Nach Ende des Umzuges werden die Straßen der Zugstrecke durch eine Kehrmaschine gereinigt. Die Sperrungen sowie die nachstehenden Umleitungen werden aufgehoben, sobald die einzelnen Straßenabschnitte von der Kehrmaschine gereinigt sind.

Die Umleitungen während des Umzuges sind ausgeschildert. Auch auf den Busverkehr hat der Umzug Auswirkungen. Zwischen 12.30 und 17.30 Uhr werden die Bushaltestellen in der Gemeinde nicht angefahren.

Nach Absprache mit dem Veranstalter und der Polizei beauftragt die Gemeindeverwaltung als weitere Sicherheitsmaßnahme einen Sicherheitsdienst, der im Umzugsgebiet anwesend sein wird. zg

